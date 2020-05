Jolika néni kálváriája sajnos nem ért véget. Az özvegynek nem csak a lakáshitelével kell megbirkóznia, ezen felül is komoly tartozásai vannak, ugyanis úgy tűnik, legalább két éve nem fizetett rezsit Szilágyi István és családja, amiből most több százezres adósság gyűlt össze.

Szilágyi István özvegye a minap egy 430 ezer forintos csekket kapott víz- és csatornadíj tartozás miatt. Nem elég, hogy Jolika néninek közel 40 milliós adóssága van a lakásra, mivel nagyjából két éve a család nem fizetett rezsit, mára ebből is jelentős összeg gyűlt össze, amit be kell fizetnie. Amennyiben ezt nem teszi meg, kimegy hozzá a végrehajtó. A szemétszállítási díjjal is elmaradtak, abból 61 ezer forintos tartozás jött össze, az adóhivatal szintén végrehajtással akarja beszedni.

Jolika néni azt mondja, neki fogalma sem volt arról, hogy ekkora elmaradási vannak.