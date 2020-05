Az apja meggyilkolásával vádolt Szilágyi Péter még sok évvel ezelőtt vett fel hétmillió forint svájci frank alapú hitelt, hogy rendbe szedjék a rákosligeti házukat. A fedezet szülei háza volt, a pénz azonban időközben elfogyott, és a tartozás megsokszorozódott még az előtt, hogy a felújítást befejezhették volna. Az özvegy úgy tudta, 22 millió forint tartozás van a házon, de kiderült: már 40 millió forintot követel tőle a végrehajtó.

„Nagyjából 2-3 hónap múlva fogja kezdetét venni a hagyatéki eljárás, amelyből érdemtelenségre hivatkozva egészen biztosan ki fogják zárni a gyilkossággal vádolt fiukat. Nem kell ehhez bírósági végzés, nem szükséges, hogy bebizonyosodjon, hogy ő oltotta ki a művész életét, ugyanis az is elég indok, hogy többször is az életére tört, és tettlegesen bántalmazta. Ennek tükrében az özvegy, Jolán lesz az egyedüli örökös, akinek a hagyatéki aktívumokkal együtt a tartozásokat is viselnie kell. Jelen esetben azt a 40 millió forintos adósságot, amit követelnek tőle„ – mondta a Borsnak Szilágyi Roland ügyvéd, aki szerint a végrehajtók bármikor lecsaphatnak az asszonyra.

„Valamennyi özvegyi nyugdíjat kapni fog, de ha a bevétele nem lesz elegendő a követelés kiegyenlítésére, bármikor kilakoltathatják. A koronavírus miatt ugyan még nyert egy kis időt, hisz a veszélyhelyzetben nem vehetik el tőle a házat, de a jelenlegi kilakoltatási moratórium feloldása után azonban már bármikor az utcára kerülhet" – zárja az ügyvéd, akinek elmondása szerint Joli néninek most nagy szüksége van az emberek támogatására.

A Győri Nemzeti Színház igazgatója, Forgács Péter éveken át segített a művész házaspárnak. Az igazgató Pétert is jól ismerte, és azt is tudta, mit tesz Pityi bácsival és Joli nénivel.

„Mi a temetés költségét álljuk. Nagyon régóta ismertem a művész urat, szegénynek nem volt könnyű élete. Az őrült fiuk mindig is megnehezítette a mindennapjaikat. Ott tett keresztbe nekik, ahol csak tudott. Lopott, csalt, hazudott. Bárhogyan próbáltuk őket segíteni, anyagilag támogatni, mindig elvette, és felélte a pénzt, holott azt nem is ő kapta. Én már többször is kiutasítottam Pétert a színházból, de mindig megtalálta a módját, hogy tönkretegye a szüleit. A végén már titokban kellett Pityi bácsinak és Joli néninek segíteni, bezzeg ők a végtelenségig védték azt a pszichiátriai esetet. Le merem fogadni, hogy ezt a rengeteg tartozást is mind a fiú halmozta fel. El tudom képzelni, hogy a hitelt is ő tolta a szülei nyakába, mert a gyerek állandóan csavargott. Ide-oda utazgatott, miközben a szülei nyomorban éltek„

-mondta Forgács Péter, aki Szilágyi István temetésén is beszédet mond majd.