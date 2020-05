Az egyik eset még 1994-ben történt, az akkor mindössze 17 éves nő egy hotelszobában találkozott Weinsteinnel munkamegbeszélés miatt. A producer már meztelenül fogadta, és azt mondta, le kell vele feküdnie, ha érvényesülni szeretne a szakmában. A nő nem akarta megtenni, a férfi ezért megerőszakolta. Ezután megfenyegette, ha elmondja bárkinek is, soha nem kaphat szerepet egyetlen filmben sem, ráadásul a családját is bántani fogják.

Egy most 70 éves nő állítása szerint Harvey a cannes-i filmfesztiválon erőszakolta meg őt, szintén egy hotelszobában, majd őt is megfenyegette. Az áldozat a producer egy barátjának mesélte el a történteket, aki azt javasolta, hogy hallgasson róla – írta meg a Hollywood Reporter.

A harmadik nőnek úgyszintén munkát ajánlott a férfi, egy étteremben találkoztak, majd a lakásán folytatták a megbeszélést, ami erőszakba torkollott.

A negyedik áldozatot pedig Harvey orális szexre kényszerítette állítása szerint.

A filmmogul jelenleg is egy New Yorki-i börtönben tölti 23 éves büntetését. Egy rendbeli erőszakos szexuális bűncselekmény és egy rendbeli nemi erőszak miatt.