A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Bűnszervezetek Elleni Osztálya személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást F. Mihály 31 éves és F. Sándor 25 éves abonyi, valamint F. Mihály 50 éves szolnoki lakosok ellen - írja a police.hu

A 31 éves férfi 2017-ben szerelmet színlelt egy lakásotthonban élő fiatal lánynak, aki emiatt odaköltözött hozzá. F.Mihály ezt követően arról kezdte el győzködni a lányt, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni neki, ám a lány nemet mondott. Az elkövető azonban nem adta fel ilyen könnyen: valamilyen kábító hatású italt itatott meg a lánnyal, akit ezt követően egy 1 hónapon keresztül dolgoztatott, a bevételt pedig ellopta tőle, és saját maga eltartására költötte. Az áldozatot nemcsak a kegyetlen bűnöző bántalmazta, hanem a testvére, F.Sándor is, akinek a lány fuvarozása, illetve felügyelete volt a feladata.

A lányt Olaszországba is kivitték, ahol további szexuális szolgáltatást kellett nyújtania, a bevételt pedig ismét elszedték tőle. A sértett egyszer egy rövid időre megszökött, ám a férfi megtalálta, és egy

hosszabbítókábellel testszerte megostorozta, majd egy éjszakára egy székhez kötözte.

Az abonyi férfi 50 éves szolnoki apja is bizonyíthatóan legalább négy alkalommal kényszerítette prostitúcióra a nőt, akit tudtán kívül 2017 nyarán 40 ezer forintért el is adott az egyik ismerősének. A sértett végül 2017 őszén tudott kiszolgáltatott helyzetéből szabadulni.

A 31 éves elkövető hasonlóan járt el egy másik lánnyal: szintén szerelmet színlelve hozta ki egy lakásotthonból, és őt is prostitúcióra kényszerítette. A lány még kiskorú volt, ezért hamis adatokkal közvetítette ki az ügyfeleknek. A lány többször is próbálta megtagadni a munkát, ám ezen alkalmakkor a férfi olyan brutálisan megverte, hogy több csontja is eltörött. Végül az egyik kuncsaft ismerte fel a lány szorult helyzetét, és segített neki kiszabadulni.

"A KR NNI Bűnszervezetek Elleni Osztályának munkatársai, a KR Bevetést Támogató Osztály rendőreivel közösen 2020. május 26-án hajnalra összehangolt akciót szerveztek, amely során mindhárom férfit elfogták. Az otthonaikban tartott kutatás során számos, a bűncselekményekkel összefüggő tárgyi bizonyítási eszközt, mobiltelefont, zálogjegyet foglaltak le a nyomozók, majd az előállított férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették őket. A rendőrök kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását"