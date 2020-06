Kislánya, Maja születése után 2012-ben kezdődtek a gondok Judyéknál. Minden balul sült el és félreérthetetlen paranormális tevékenységeket tapasztaltak az otthunkban is.

„A bajok és a paranormális jelenségek Maya születése után, 2012 márciusában kezdődtek. Ok nélkül szikrázott a konnektor, füstölt a tévé, nem volt víz, minden elromlott, ami elromolhat. Egy ponton kellemetlen szagot lehetett érezni. Kopácsolást lehetett hallani a pincéből, pedig senki nem volt lent. Az anyagi helyzetünk is megromlott. Perben álltunk a háztulajdonossal, minden balul sült el. A kutya nem akart bejönni a házba, úgy kellett betolni. Folyton vonyítottak. Félelmetes volt! Nem értettük az okát. Amikor jött a médium, azt mondta, rajtam nincs szellem, a férjemen, Balázson igen. Egy huszonéves lány, akit hosszú évek óta hordoz. Ettől fájt rendszeresen a háta. Kiderült, hogy volt egy a pincében, egy a házban, és abban az autóban is, ami másnap tönkrement, ahogy megvettük. Amint megcsinálta a szeánszot, amivel átsegítette a szellemeket a fénybe, elmúltak Balázs hátfájdalmai, megszűntek a jelek. Fél év alatt minden rendbe jött, az anyagi helyzetünk is, még a pert is megnyertük. Előtte is hittem ebben, Balázs volt szkeptikus. Most sem örül, ha erről beszélek" -mondta el a Borsnak az énekesnő.