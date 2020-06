Döbbenetes dolgok derültek ki arról a Christian Bruecknerről, akit Madeleine McCann elrablásával is vádolnak.

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából. Szülei azt állítják, hogy Madeleine-t egy földszinti hálószobában hagyták kétéves testvéreivel, míg ők egy, az apartmantól 120 méternyire lévő étteremben ettek. A szülők azóta rendületlenül nyomoztak a gyermekük után, és végig táplálták a reményt, hogy a kislányuk még él. A legújabb fejlemények szerint azonban Madeleine már halott, ugyanis az eltűnt brit kislány ügyének új szereplőjét Madeleine McCann meggyilkolásával gyanúsítják.

Most pedig újabb részleteket hoztak napvilágra a feltételezett gyilkos kapcsán. Christian Brueckner jelenleg is börtönben van, ugyanis 2005-ben hidegvérrel megvert, majd megerőszakolt egy 72 éves amerikai turistát, aki pont abban a városban tartózkodott, ahonnan Madeleine is eltűnt.

Brueckner még videót is mutatott az esetről az egy barátjának, ő jelentette fel. Sőt, mi több, állítólag ennek a barátnak már bevallotta Maddeleine meggyilkolását is.

A braunschweigi államügyész, Hans Christian Wolters azt nyilatkozta, tovább nyomoznak, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kislány már valószínűleg nem él. Mint kiderült, azt is nyomozzák, hogy Brueckner nem szexuális indíttatásból rabolta-e el és gyilkolta meg?

„A gyanúsított egy szexuális ragadozó, aki már állt bíróság előtt azért, mert erőszakos bűncselekményt követett el kislányokkal szemben" - írja a DailyStar.