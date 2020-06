Holtan találták udvarukban a 24 éves D. Nórát, a gyilkossággal a nő élettársát gyanúsítják, aki az eset után eltűnt, majd édesanyja otthonában találták meg a rendőrök. A nyíregyházi törvényszék közleménye szerint L. Csaba azért verte meg párját, mert kiderült, hogy annak már új szerelme van.

Az áldozat édesanyja megtörve nyilatkozott a Blikknek, egy évvel ezelőtt agyvérzésben veszítette el másik gyerekét. A nő elmondta, éppen Nóra kislányának a harmadik születésnapját ünnepelték, amikor a rendőrök megérkeztek a szörnyű hírrel.

„Akkor is, mint már oly sokszor korábban, ígérte, nem megy vissza Csabihoz. Kérdeztük tőle, hogy lányom, ez kell neked? Ha megöl is szeretni fogod?" – mesélte az asszony, aki nem tudja, miből fogja finanszírozni lánya temetését.

Arról is beszélt, előfordult korábban, hogy a nőnek mindkét karja össze volt vagdosva, de az is, hogy a keze és a lába is eltört, annyira megverte élettársa.

A férfi rokonai viszont amiatt fejezték ki felháborodásukat, hogy szerintük a rendőrök bántották Csabát az elfogásakor, erről egy videót is közzétettek, és azt mondták feljelentést fognak tenni.