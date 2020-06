„Készülni nem kellett a műsorra, hiszen a kérdések 99 százaléka közérthető és az alapműveltség környékén, vagy még az alatt leledzik" – mesélte Pintér Tibor a Life.hu-nak. Hozzátette, a felkészülés maximum abban merült ki, hogy lelkileg rákészültek, miként szembesülhetnek a játékosok felkészületlenségével, és azt hogyan dolgozzák fel az egész évadon keresztül. Tenya elmondta, időnként nagyon megdöbbentőek voltak számára a kérdésekre adott válaszok.

„A műsor legnagyobb erénye, hogy a játékosok észjárásának minden végletét megmutatják. A szereplők személyiségének köszönhetően a műsor humoros. Vicces lehet, hogy az emberek a saját butaságukat hogyan tudják iróniával elütni. Utólag belegondolva, számomra inkább egy picit szomorú, mint vidám" - emlékezett vissza a Nemzeti Lovas Színház igazgatója. Megemlítette azt is, hogy a forgatások alatt a legtöbbet azon nevettek, ahogy a játékosok a megfejtéshez való úton küzdöttek, többnyire sikertelenül. A legemlékezetesebb kérdés számára az volt, amikor a versenyzőknek ki kellett találni, mivel foglalkozott a világ egyik leghíresebb süteménykészítője, Gerbeaud Emil. „A lehetséges válaszok közt volt, hogy cukrász, revütáncos, vagy gereblyekészítő. Mivel a gereblye hasonlóképpen van írva, mint a zserbó megalkotója, így arra tippeltek" - idézte fel Tenya.

Mint ahogy sok nézőben, úgy Tenyában is felmerült a kérdés, vajon ki, mennyire játssza a tudatlant. „Ha a show miatt van is benne egy kis túlzás, a szereplők nyilván tudják, hogy ez a műsor miről szól, ezért erre ők is rápakolnak. Az alapvetés, hogy a válaszokat nem nagyon tudják, vagy nincsenek teljesen képben, az biztos, hogy így van. Civil emberek ennyire nem tudják eljátszani a butát. Színészként elmondhatom, hogy a szürkét, a butát a legnehezebb eljátszani a színpadon. Lehet, hogy van, aki élvezi, hogy hülyének nézik, ha nem tudja a választ, más kevésbé, viszont éppen ettől volt szórakoztató a műsor" - nyilatkozta.

Mint ahogy a hetedik évad záróműsorából kiderült, Pintér Tiborék vihették haza a vándordíjat. „Bár nem a legkardinálisabb trófeái közé tartozik az életemnek, de minden győzelemnek örülök. Győzelmünk fő oka, hogy Márk és én mennyire jó összhangban tudtunk dolgozni. Jól tippeltünk, jó volt a szimatunk. Kellett hozzá empátia, érzékenység és rutin. Lakatos Márkkal már alkottunk egy csapatot ebben a műsorban egy korábbi évadban. Csináltuk a show-t, nagyon jó hangulat volt végig" - összegezte a színész.