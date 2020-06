A Lonar-tó egészen híres, mert ez a világ harmadik legnagyobb olyan tava, ami egy meteorit becsapódása révén keletkezett, úgy nagyjából 52000 évvel ezelőtt. Ám most azért került a tó a figyelem középpontjába, mert a tó vize rózsaszínes-pirosas színben pombázik. A jelenség megijesztette és kiváncsivá tette a világot.

A helyiek azonban elárulták: nem most történik ilyen először a Lonar-tóval, ám ilyen intenzív színelváltozást eddig nem tapasztaltak. Valószínűleg összefüggésbe hozható például azzal, hogy az amúgy is lúgos pH-val rendelkező tó most még inkább lúgos irányba tolódott, jelenleg 10,5-ös pH-val bír.

A szakértők szerint megnövekedett bizonyok algafajok száma is a vízben, ez okolható még a rózsaszínes árnyalatért - írja a Deccan Chronicle.