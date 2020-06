Az Omega billentyűse arra lett figyelmes egyik nap, hogy egyre nehezebben veszi a levegőt, majd szabályosan fulladni kezdett, ekkor már tudta, hogy nagy a baj.

„Nem értettem, miért veszem olyan nehezen a levegőt, aztán, amikor az ágy szélén ülve valamiért lehajoltam, szabályosan fulladozni kezdtem. Alig-alig kaptam levegőt, ijesztő volt, de tudtam, nem eshetek pánikba, és ezt valahogy el is tudtam kerülni. A fiam és a lányom rögtön bevittek a Klinikákra – mesélte a Ripostnak.

Kiderült, hogy bevizesedett a tüdeje, és emiatt nem kapott levegőt. Azonnali beavatkozásra volt szükség, mindezt pont a 77. születésnapján. A kórházi dolgozók azonban erre is megemlékeztek, kapott tőlük egy lufit, amit mindenki aláírt.

„Szerencsére fájdalmam nem volt, csak kellemetlenségem. Tulajdonképpen azt sem éreztem, amikor a felgyülemlett vizet eltávolították a tüdőmből. Olyan érzés volt, mintha finoman hátba vágtak volna" – folytatta Benkő.

A zenész nem rég azért került kórházba, mert kiderült, hónapok óta tartó belső vérzése van, és rengeteg vért veszített. Valószínűleg a daganatos betegségre szedett több mint húszféle gyógyszer miatt a nyelőcsöve és a gyomra kezdett vérezni.

„Az érklinikai vizsgálaton is észrevették, hogy kissé vizesedni kezdett a tüdőm, mondták is, hogy ezt később rendesen ki kell vizsgálni, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ebből ilyen gyorsan lehet ilyen nagy probléma. Bele is halhattam volna!"