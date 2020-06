A zenész sok gyógyszert szedett daganatos betegségére, valószínűleg ezek okozták a problémát. Benkő László csütörtökön kezdte érezni, hogy nehezen kap levegőt, a helyzet pedig egyre súlyosabb lett, ezért bement a kórházba, onnan már haza sem engedték őt.

„Apu csütörtök délután érezte, hogy valami nincs rendben. Amikor lefeküdt pihenni, alig kapott levegőt. Szó szerint fuldoklott, ezért bement a kórházba, ahol azonnal benntartották. Kiderült, hogy súlyosan bevizesedett a tüdeje, ezért péntek délelőtt, pont a születésnapján már tolták is be a műtőbe és leszívták a folyadékot. Rákötötték egy gépre, hogy kapjon elég levegőt. Azt mondják, ez rutin beavatkozásnak számít, de nyilván számunkra ez sokkal ijesztőbb és bosszantó is, mivel ez is azért történt, mert korábban túlgyógyszerezték. Most csak abban bízom, hogy gyorsan túl lesz ezen és hazaengedik. Az orvosok szerint ha sikerül az összes folyadékot eltávolítani, a későbbiekben ez már nem ismétlődhet meg" – mesélte a Ripostnak Benkő fia, Balázs.

A család szeretett volna egy meglepetés bulit tartani a zenész 77. születésnapjára, örültek, hogy a karantén után végre összegyűlhetnek, ám sajnos ez most elmaradt.

„A koronavírus miatt eddig nem tudtunk mindannyian összejönni, de most végre lett volna lehetőségünk egy családi bulira, ami sajnos úgy tűnik, hogy elmarad. A lényeg, hogy apu jobban legyen" – folytatta Balázs.