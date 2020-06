Maksa Zoltán humorista imádta azt a családi házat, amelyben párjáva, Baktai Mária festőművésszel éltek, de meg kellett tőle válniuk. Úgy döntöttek, hogy nem kockáztatják azt, hogy ne tudják fizetni a felvett hitelt, ezért eladták otthonukat és albérletbe költöztek.

"Borzasztóan sajnáltam, hogy el kellett jönnünk onnan, de kaptam a házra egy jó ajánlatot, és a párommal beláttuk, a válásaink után, a nyakunkban a nagy hitellel túlzottan kiszolgáltatottak vagyunk, ráadásul hitelkiegészítésre is szükségünk volt. Voltak időszakok, amikor labilisabb volt a bevételünk, és meg akartuk előzni az ideiglenes fizetésképtelenséget, ezért döntöttünk az eladás mellett. Nem bántuk meg. Terhek nélkül nyugodtabbak vagyunk" - mondta a Blikknek Maksa. "A lényeg, hogy szeretjük egymást" - mondta a humorista párja. "Zolit lelkileg megviselte, hogy a házat el kellett adni, de már nem aggodalmaskodik a hitel miatt, és ezért megérte. Amúgy az albérletünk tágas és gyönyörű. Erkélye is van, Zoli szokott is ezzel viccelődni, hogy »megyek az erkélyre füvet vágni«. Szerencsére jól megvagyunk, a humor valóban sokat segít" - tette hozzá Mária.

Maksa Zoltán hosszú ideig vívott harcot a bankokkal, 2006-ban egy hatmilliós hitel miatt került bajba: a svájci valuta felértékelődését követően a bank 14 milliót követelt.