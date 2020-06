Benedek Tibor különlegesen szép karriert épített, mely a kitartásának, a tehetségének és édesanyjának köszönhető. Ő ugyanis már ötévesen elkezdte uszodába hordani Tibort, gerincproblémái miatt. Édesapjának köszönhetően kapcsolatba került Csapó Gábor olimpiai bajnokkal, és neki köszönhetően bekerült KSI-be, onnan pedig az UTE-hoz került, ahol 1980 és 1989 hatalmas sikereket ért el. A gimnáziumot magántanulóként végezte el, majd 1991-ben edzői oklevet szerzett a Testnevelési Főiskolán.

2010. áprilisában felkérést kapott Kemény Dénes szövetségi kapitánytól. Azt szerette volna, hogy Tibor segítsen neki a válogatott nyári felkészítésében. Ezt követően Kemény Dénes folyamatos segítőjévé vált.

2012-ben Kemény Dénes utolsó válogatott mérkőzésein már Benedek volt az irányító, majd 2013 januárjában ő lett hivatalosan is a válogatott szövetségi kapitánya. Irányításával a csapat 2013-ban világbajnok címet szerzett, 2014-ben pedig ezüstérmet zsebeltek be a vízilabda-világligában, Dubajban, és a Budapesten rendezett Európa-bajnokságon is. 2014-ben az Almatiban megrendezett Világligáról is ezüstéremmel tért haza a csapat.

2016. október 20-án bejelentette, hogy 2016. december 31-ével lemond a szövetségi kapitány posztról, majd 2020. május 1-jével visszavonult minden vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől.

Forrás: Wikipédia