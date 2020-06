Harry és Meghan a királyi családból kiválva a saját lábukra szeretnének állni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami őket érdekli. Ezért szerettek volna létrehozni egy nonprofit szervezetet, amely filmes és televíziós produkciókkal foglalkozik, de az új brand magában foglal egy multimédiás oktatóbirodalmat, valamint egy egészséges életmóddal foglalkozó honlapot.

Szervezetük az Archewell nevet viselné, be is adták a különböző kérelmeket, de a védjegybejelentést elutasították a The Sun szerint. Méghozzá azért, mert a hatóságok szerint a tervek túl homályosak, emellett szabálytalanul volt kitöltve a nyomtatvány - hiányzott az aláírás -, valamint nem fizettek be minden díjat.