Tavaly, egy győri iskolában brutális támadás érte az egyik tanárnőt , ami miatt egyik diákját le is tartóztatták. Most fordulat várható az ügyben.

A 17 éves H. András akkor rontott rá egy késsel tanárnőjére, amikor az fizika órán hármast adott neki. Az áldozat vélhetően csak azért élte túl a támadást, mert egy másik tanuló lerángatta róla a szinte megtébolyult fiút.

A késelő diák később bocsánatkérő levelet írt, melyben kifejti, nem érti, miért reagált úgy, és miért támadt rá tanárára. Áprilisban a bíróság úgy döntött, H. Andrásnak nem kell tovább börtönben maradnia, elegendő a bűnügyi felügyelet.

Védencem nagyon örül, hogy otthon lehet, hiszen korábban is, amikor csak tudott, sietett haza a szüleihez a kollégiumból. A napjai tanulással telnek, leginkább az informatika és az angol nyelv érdekli, ilyen irányba szeretne továbbtanulni is. A őrizetére vonatkozó szabályokat betartja, és persze várja, hogy augusztus végén elkezdődjön a tárgyalása. Nem tévedek, ha azt mondom, hogy sok meglepetés várható – mondta a Blikknek a tanárára támadó diák ügyvédje, dr. Faragó Péter, majd így folytatta:

Nemcsak a megállapításaival nem értünk egyet, de azt is felháborítónak tartjuk, hogy gyereket nem is vizsgálhatott volna meg. Szerencsére sikerült elérnünk, hogy az ország egyik legjobb gyerekpszichológiával foglalkozó csapata mindenre kiterjedően megvizsgálja Andrást, és annyit már most elárulok, hogy lényegesen más eredményre jutott, mint a kirendelt kolléga. Ennek óriási jelentősége lesz meglátásom szerint a tárgyalások során, fordíthat is az ügy állásán.

Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy a fiatal előre kitervelte a közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölési kísérletet, akár 15 évet is kaphat.