Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith 23 éve házasok, kapcsolatuk - kívülről legalábbis - erősnek és összetartónak tűnik, ami ritkaság Hollywoodban. Most azonban August Alsina énekes nyilatkozatával felkavarta az állóvizet a házaspár körül, ugyanis azt állítja, viszonya volt Will Smith feleségével, ráadásul a színész is tudott a dologról.

"Leültem beszélgetni Will-lel arról, hogy a házasságuk élettársi kapcsolattá vált, amiből hiányzik a romantika." Hozzátette, Will és Jada a nyitott házasság mellett döntöttek. Elmondta, évekig szerelmes volt Jadába. "Annak a kapcsolatnak szenteltem hosszú éveket az életemből, és mélységesen szerettem" - mondta. Azt is elárulta, élete legnehezebb dolga volt a szakítás, de már nyugodt, mert legalább megtapasztalhatta azt, milyen is teljesen odaadni magad valakinek.

Jada Pinkett Smith szóvivőjén keresztül reagált az állításokra mindössze annyival, hogy egyáltalán nem igazak - írja az Independent.