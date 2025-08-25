Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ez az egyszerű kozmetikum a leggyönyörűbb török színésznők szépségének titka

Shutterstock - Denis Makarenko
csodaszer szépségtipp török
Jónás Ágnes
2025.08.25.
Cansu Dere, Hazal Kaya és Bergüzar Korel – csak néhány azon színésznők közül, akiknek csodáljuk szépségét és hibátlan bőrét. A török színésznők tündöklésének legnagyobb titka egy speciális marokkói por, amiről most lerántjuk a leplet.

A török sorozatok sztárjai nemcsak tehetségükkel és stílusukkal hódítanak, hanem makulátlan bőrükkel is. A kulisszák mögött azonban nem feltétlenül drága szalonkezelések vagy bonyolult rutinok rejtőznek, hanem egy egyszerű, természetes alapanyag, mely a török színésznők bőrét egészségesen és fiatalon tartja. Ez nem más, mint a ghassoul por.

A legismertebb török színésznők közül, Bergüzar Korel a szépségápolásban a természetesség híve.
Forrás: Instagram/berguzarkorel

Török színésznők, akiknek maximálisan bevált a ghassoul por

Emlékszel még a Szulejmán sztárjára? Bergüzar Korel híres arról, hogy nagyon odafigyel a bőrápolásra és a természetes anyagokat részesíti előnyben. A kolléganői Hazal Kaya (Tiltott szerelem) és Seray Kaya (Egy csodálatos asszony) is szívesen próbálnak ki olyan termékeket, amelyek kíméletesek a bőrhöz és hajhoz. Cansu Dere, Az Ezel és az Anya török sorozatok sztárja a legstílusosabb és legismertebb török színésznők egyike, aki nemcsak színészi teljesítményével, hanem kifinomult megjelenésével is sokak példaképe. Egy a közös mindannyiukban, hogyha a személyes szépségápolási rutinjukról van szó: az ősi agyagpakolás.

török színésznő
Hazal Kaya a Feriha sorozat sztárja nemrég adott életet első gyermekének.  Forrás: Profimedia

Mitől olyan különleges a ghassoul por? 

A ghassoul egy természetes agyag, Marokkóból származik, és szerencsére több hazai webshopból is rendelhető. Az egyik legősibb szépségápolási alapanyagként tartják számon, hiszen már évszázadok óta használják bőrtisztításra, hajápolásra és általános testápolásra. Ez az agyag különösen gazdag ásványi anyagokban, például szilícium-dioxidban, magnéziumban, kalciumban és vasban, amelyek mind hozzájárulnak bőr és haj egészségéhez.

török színésznők
Cansu Dere modellként kezdte a karrierjét, az Ezel című sorozat hozta meg számára az ismertséget.
Forrás: Instagram/cansudere

 

Egyik legnagyobb előnye, hogy nem szárít, és természetes módon tisztítja a bőrt. Különösen az érzékeny és a problémás bőrűek körében kedvelt, ugyanis ez a finom szemcséjű por gyulladáscsökkentő, könnyen eltávolítja a szennyeződéseket, az elhalt hámsejteket és a felesleges faggyút. Hajpakolásként eltávolítja a fejbőrről a lerakódásokat, a felesleges olajat és szennyeződéseket. A haj tiszta, lágy és könnyen fésülhető lesz, miközben megőrzi természetes fényét. 

török színésznők
Seray Kaya török színésznőt az Egy csodálatos asszony c. sorozatból ismerhettük meg. Bőre a hétköznapokon is hibátlan és ápolt.
Forrás: @seraykaya/Instagram

Így használd a török színésznők csodaszerét

Arcra és dekoltázsra 

  • Tégy egy evőkanál ghassoul port egy kisebb tálba, majd lassan, apránként adj hozzá vizet vagy rózsavizet. Addig keverd, amíg sűrű, kenhető masszát nem kapsz. A masszát vidd fel az arcodra vagy a dekoltázsodra. 
  • Hagyd megszáradni körülbelül 10-15 percig. Ezután langyos vízzel öblítsd le. A rendszeres használattól a bőr puhább, tisztább és ragyogóbb lesz.
török színésznők
Egyszerűen készítheted el a török színésznők kedvenc csodaszerét.
Forrás: Shutterstock

Hajra és fejbőrre, korpásodás ellen

A ghassoul sampon helyett vagy hajpakolásként is használható. Ehhez egy kevés port keverj össze aloe vera levével, majd a keveréket oszlasd el a fejbőrödön és a hajadon. Finoman masszírozd be, majd hagyd hatni 5-10 percig. Ezután alaposan öblítsd le, és szükség szerint használj balzsamot vagy hajápolót. 

Ha arra is kíváncsi, hogyan tartják magukat formában a legszebb török színésznők, akkor ebből a videóból azt is megtudhatod:

 

