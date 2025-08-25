Ez az egyszerű kozmetikum a leggyönyörűbb török színésznők szépségének titka

A török sorozatok sztárjai nemcsak tehetségükkel és stílusukkal hódítanak, hanem makulátlan bőrükkel is. A kulisszák mögött azonban nem feltétlenül drága szalonkezelések vagy bonyolult rutinok rejtőznek, hanem egy egyszerű, természetes alapanyag, mely a török színésznők bőrét egészségesen és fiatalon tartja. Ez nem más, mint a ghassoul por.

A legismertebb török színésznők közül, Bergüzar Korel a szépségápolásban a természetesség híve.

Török színésznők, akiknek maximálisan bevált a ghassoul por

Emlékszel még a Szulejmán sztárjára? Bergüzar Korel híres arról, hogy nagyon odafigyel a bőrápolásra és a természetes anyagokat részesíti előnyben. A kolléganői Hazal Kaya (Tiltott szerelem) és Seray Kaya (Egy csodálatos asszony) is szívesen próbálnak ki olyan termékeket, amelyek kíméletesek a bőrhöz és hajhoz. Cansu Dere, Az Ezel és az Anya török sorozatok sztárja a legstílusosabb és legismertebb török színésznők egyike, aki nemcsak színészi teljesítményével, hanem kifinomult megjelenésével is sokak példaképe. Egy a közös mindannyiukban, hogyha a személyes szépségápolási rutinjukról van szó: az ősi agyagpakolás.

Mitől olyan különleges a ghassoul por?

A ghassoul egy természetes agyag, Marokkóból származik, és szerencsére több hazai webshopból is rendelhető. Az egyik legősibb szépségápolási alapanyagként tartják számon, hiszen már évszázadok óta használják bőrtisztításra, hajápolásra és általános testápolásra. Ez az agyag különösen gazdag ásványi anyagokban, például szilícium-dioxidban, magnéziumban, kalciumban és vasban, amelyek mind hozzájárulnak bőr és haj egészségéhez.

Cansu Dere modellként kezdte a karrierjét, az Ezel című sorozat hozta meg számára az ismertséget.

Egyik legnagyobb előnye, hogy nem szárít, és természetes módon tisztítja a bőrt. Különösen az érzékeny és a problémás bőrűek körében kedvelt, ugyanis ez a finom szemcséjű por gyulladáscsökkentő, könnyen eltávolítja a szennyeződéseket, az elhalt hámsejteket és a felesleges faggyút. Hajpakolásként eltávolítja a fejbőrről a lerakódásokat, a felesleges olajat és szennyeződéseket. A haj tiszta, lágy és könnyen fésülhető lesz, miközben megőrzi természetes fényét.

Seray Kaya török színésznőt az Egy csodálatos asszony c. sorozatból ismerhettük meg. Bőre a hétköznapokon is hibátlan és ápolt.

Így használd a török színésznők csodaszerét

Arcra és dekoltázsra