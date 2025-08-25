Katalin hercegné új szőke frizurája sokkal több, mint egyszerű divathóbort: szakértők szerint üzenni akar vele

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Virág Emília
2025.08.25.
A walesi hercegné új frizurája nagy visszhangot keltett. Katalin hercegné a skóciai Balmoralban, egy istentiszteleten mutatta meg eddigi legvilágosabb hajszínét. Egy szakértő szerint a változás túlmutat a stílusváltáson – a kemény hónapok után az irányítás visszaszerzésének szimbóluma lehet.

A 43 éves Katalin hercegné vasárnap jelent meg a Crathie Kirk templomban tartott szertartáson. A kocsiban ülve fényképezték le, Vilmos herceg hátul ült három gyermekükkel, Györggyel, Saroltával és Lajossal. A családhoz több magas rangú rokon is csatlakozott: jelen volt III. Károly király és Kamilla királyné, Anna hercegnő Sir Timothy Laurence-szel, valamint Edward herceg és Zsófia hercegné is. Mindenkinek feltűnt, hogy a színésznő haja sokkal világosabb az eddig megszokottnál. 

Katalin hercegné szőkére váltott
Katalin hercegné szőkére váltott
Forrás: Profimedia

Katalin hercegné új frizurája: ezt üzeni vele

Carolyn Mair brit pszichológus a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy a hajszínváltásnak pszichológiai jelentése is lehet. „A haj a koronánk, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Lehet, hogy Katalin ezzel szeretné jelezni: maga mögött hagyta a kezeléseket, és új, könnyedebb életszemlélettel kezd egy új fejezetet” – fogalmazott.

A hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és kemoterápiás kezelés alatt áll. Szeptemberben közölte: felépült a betegségből, de családja számára a kilenc hónap rendkívül nehéz volt. Ugyanakkor – ahogy ő fogalmazott – „új reményt és az élet megbecsülését” hagyta benne a küzdelem. Mair szerint, ha Katalinnak a kezelés miatt valóban megritkult a haja, az új, világos színnel azt is jelezni szeretné, hogy visszanyerte erejét és önállóságát.

A hercegné frizuraváltásai régóta inspirálják a divatkövetőket, de talán soha nem figyelték annyira a részleteket, mint most. Katalin hercegné az elmúlt években fokozatosan világosított haja árnyalatán, 2024 tavaszán már mézszőkébe volt, majd áprilisban, Wimbledonban pedig aranyfényű tincsei még világosabbnak tűntek.

