5 dolog, amit feltétlenül meg kell tenned, hogy tartós legyen a manikűröd a rövid körmökön

A rövid körmök is lehetnek stílusosak, ápoltak és nőiesek, sőt, egyre többen választják ezt a praktikus hosszt, mert kényelmesebb, kevésbé sérülékeny, és a hétköznapokban is könnyebben kezelhető. Viszont a rövid körmökön a lakk könnyen lepattoghat, felválhat vagy megfakulhat, ha nem figyelünk oda néhány alapvető dologra. Ha szeretnéd, hogy a manikűröd napokig, sőt akár egy hétig is gyönyörű maradjon, ezeket a lépéseket semmiképp ne hagyd ki.
1. Kezdd alapos előkészítéssel
A tartós manikűr kulcsa a tiszta alap. Mosd meg a kezed langyos vízzel és enyhe szappannal, majd óvatosan told vissza a körömágybőrt. Egy puha bufferrel finoman mattítsd a köröm felszínét, így a lakk jobban belekapaszkodik a körömbe. Ne felejtsd el zsírtalanítani a körmöt körömlakklemosóval vagy alkohollal, hogy a legapróbb olajréteg se maradjon rajta.
2. Alapozz profi módon
A base coat nem csak a szín alá való extra, ez a manikűr biztonsági öve. Megakadályozza, hogy a pigmentek elszínezzék a körmöd, és plusz tapadást ad a lakkhoz. Rövid körmöknél különösen fontos, hogy a szélét, azaz a köröm élét is bevond az alapréteggel, így sokkal nehezebben kezd lepattogni a szín.
3. Vékony rétegekben dolgozz
A vastag lakkréteg lassabban szárad és könnyebben felválik. Inkább fess két vagy három vékony réteget, mint egy vastagot. Minden réteg között hagyj legalább 5–10 perc száradási időt, hogy a lakk teljesen megszilárduljon. A rövid körmök esetében külön előny, hogy a kisebb felületen kevesebb anyag is elég, így könnyebb szép, egyenletes fedést elérni.
4. Zárd le fedőlakkal, és frissíts
A top coat a manikűr pajzsa. Megvédi a színt a karcolásoktól, kopástól, és extra fényt ad. Fontos, hogy a köröm szélét ezzel is lezárd, hogy ne tudjon a víz aláférkőzni. Ha igazán tartós manikűrt szeretnél, két-három naponta húzz rá egy új fedőlakkréteget, ez meghosszabbítja az élettartamát, és mindig friss hatást ad.
5. Óvd a kezed a hétköznapokban
A legszebb manikűrt is tönkreteheti egy mosogatás kesztyű nélkül vagy a sok vegyszer. Háztartási munkánál mindig húzz gumikesztyűt, és naponta egyszer masszírozz körömápoló olajat a körömágyba. Ez nemcsak hidratálja a köröm körüli bőrt, hanem rugalmasabbá teszi a körmöt, így kevésbé lesz hajlamos a töredezésre.
A rövid körmökön is lehet tartós és ragyogó manikűrt készíteni, csak egy kis extra odafigyelés kell hozzá. Az alapos előkészítés, a jó minőségű alap- és fedőlakk, a vékony rétegek, a rendszeres frissítés és a kéz óvása mind hozzájárul ahhoz, hogy akár egy hétig is élvezhesd a tökéletesen lakkozott körmeid látványát.
