Mint megtudtuk, szerencsére mostanában alacsony az új megbetegedések száma, ez még nem jelenti azt, hogy végleg leszámoltunk volna a vírussal.

"Bárhol felütheti a fejét a koronavírus, jelen van, ezért továbbra is fontos a védekezés. Ha kevesen is, de lehetnek olyan aktív fertőzöttek, akik potenciális szuperterjesztő gócokká válhatnak egy tömegrendezvényen, és tucatjával fertőzhetik meg az egészséges embereket. Szuperterjesztő bárki lehet, így fontos, hogy amennyire lehet, ne gyűljenek össze nagy tömegbe az emberek, mert ez kiemelt veszélyt jelent akkor is, ha csak egy fertőzött van köztük" - fejtette ki a Borsnak.

A szakember továbbá elmondta: továbbra is nagyon fontos a maszkviselés, a kellő távolságtartás, a fokozott higiénia, és a tömegrendezvények elkerülése. Már csak azért is, mert nem tudjuk, mitől lesz valakiből szuperterjesztő.

"Továbbra is dolgoznak a járványügyi szakemberek, hogy figyeljék, hol lobbanhat fel újra a járvány, folyamatosan zajlik a megbetegedések esetén a kontaktkutatás és a karanténba helyezés, hogy semmi esetre se terjedjen tovább" - mondta dr. Vakó.