Berki Krisztián Jesoloban, Olaszországban nyaralt feleségével és kislányával. A pihenés sok őszinte vallomásra késztette a celebet, aki többek között azt is beismerte, hogy 30 éves koráig egyetlen könyvet sem olvasott el. Ám ez azóta változott, mint ahogy állítása szerint ő maga is.

Demcsák Zsuzsival kb 1 hónapja jókat beszélgettünk akiről mint tudjuk több nyelven beszél hihetetlen felkészült és néha még engem is elvisel maga mellett...szóval beszélgettünk és említettem Neki is, hogy 30 éves koromig 1db könyvet sem fogtam a kezembe.... erre Ő: "Úr isten nem beszélünk olyanról amire nem vagyunk büszkék!" Zsuzsinak lehet, hogy ebben is igaza van..... de ettől vagyunk különbözőek.... hiszen én aki pont 30 éves koromig széthazudtam az életemet (mert ezt láttam a környezetemben) majd elkezdtem változtatni formálódni javitani addigi hibáimból ma már pontosan tudom, hogy azért nem tudok "elesni" nem tudnak "elgáncsolni" soha mert őszinte és önazonos lett az életem..... így ha büszke valamire az ember ha nem kimondja.... én ezt az utat választottam magamnak.... igen hosszú volt az út de megérte.... ma meg már egy hétre 2 könyv kevésnek bizonyult itt Olaszországban remélem hamarosan Zsuzsival újra beszélgetünk majd valamelyik "büszkeségemről" - írta Berki Krisztián.