Jeffrey Epstein szexuális zaklatás, emberkereskedelem és pedofília vádja miatt került börtönbe, most pedig volt barátnőjét, Ghislaine Maxwellt is letartóztathatták, mert köze lehet a szexhálózathoz – írta a The Guardian.

András herceg mindkettőjükkel jó barátságot ápolt, ezért tanúként idézhetik be. Eddig viszont nem mutatott túl nagy együtt működést a hatóságokkal. Ám az áldozatokat képviselő ügyvéd szerint akár gyanúsított is lehet.

"András herceg a milliárdos több birtokán is vendégeskedett, Maxwellnek is jó barátja volt. Sokat tudhat arról, mi történt azokkal a fiatal lányokkal, akik megfordultak ezeken a helyeken. Fontos tanú lehet, de szerintem nem tanúként, hanem gyanúsítottként hallgathatják ki" - mondta az ügyvéd.