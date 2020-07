Új információk derültek ki a tragédiába torkollott Deák téri balhéról. Állítólag a két áldozat, László és Gergő először egy másik társasággal került összetűzésbe.

A Blikk úgy értesült, hogy a gyilkosság vádlottjai eleinte csak külső szemlélői voltak az eseményeknek, végül nem tudni miért ártották bele magukat a vitába.

Kiderült az is, hogy az egyik áldozat, László nem szeretett volna részt venni a balhéban, de mivel úgy látta, barátja segítségre szorul, mégis belekeveredett, hogy megvédje őt.

„A nyomozás még nagyon az elején tart, így sok részletre még nincs pontos magyarázat. Az általam ismert információk szerint az már most világosnak látszik, hogy László sokáig próbálta távol tartani magát a kialakult helyzettől, végül akkor sodródott bele az eseményekbe, amikor látta, hogy barátja, Gergő komoly életveszélyben van. Megpróbált segíteni neki, de alulmaradt" – mondta dr. Csapi Szilvia, László családjának jogi képviselője.

A Blikknek László nagymamája elmondta, abban teljesen biztos, hogy nem unokája robbantotta ki a vitát:

"Minden elfogultság nélkül tudom állítani, hogy nem ő kezdeményezte a verekedést. Most már csak abban reménykedhetek, hogy egyszer megtudom, pontosan mi vezetett odáig, hogy az unokámnak meg kellett halnia. Nemrég temettem a lányomat, most pedig a fiúunokámtól is örökre búcsút kellett vennem" – nyilatkozta az asszony.