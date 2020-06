Két ember vesztette életét a Deák téri késelésben, egy 16 és egy 21 éves fiú. A fiatalabb áldozatot a nagymamája nevelte, mivel a fiú édesanyja és édesapja is meghalt. A gyászoló nagymama elmondta, milyen ember volt az unokája, és azt is leszögezte, nem bocsát meg a gyilkosának.

Lacikámnál nem volt szerethetőbb gyerek a világon, ezért is bánt nagyon, hogy sokan egy róla megjelent, előnytelen kép alapján ítélték meg..." - mondta a Blikknek a nagymama. "Ami a legjobban felháborít, hogy cigány kontra magyar kérdés kreálódott az unokám halálából, holott semmi sem állt tőle távolabb. A mi családunkban csak jó és rossz emberek léteznek, a származása, vagy a bőrszíne alapján soha, senkit nem ítéltünk meg. Családunk őseitől ered, hogy Lacit is roppant módon foglalkoztatta a magyar nép eredete és történelme, jószerivel csak ilyen témájú könyveket olvasott, emellett három nyelven – angolul, németül és oroszul – beszélt szinte kifogástalanul, a viking és a kelta nép eredetét is kutatta" - árulta el. Az is kiderült, hogy a 16 éves fiú a világhírű utazó és tibetológus Kőrősi Csoma Sándor leszármazottja.

A nagymama elárulta, az elterjedt hírekkel ellentétben a bulit nem nyilvános helyen, hanem egy bérelt apartmanban tartották, azt viszont nem tudja, hogyan kerülhettek olyan helyzetbe az utcán, aminek ilyen tragikus vége lett. Eljutott hozzá az a hír is, hogy a gyilkos édesanyja bocsánatot szeretne tőle kérni, de ő kijelentette, nem bocsát meg.