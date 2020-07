Dobó Norbert balatonfüredi cukrász passió-karamellje lett az év fagylaltja, és ő szerezte meg az ezüstérmet is törökmézes vaníliájával.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 1998 óta minden évben megszervezi szakmai megmérettetését. A koronavírus-járvány miatt rendhagyó idei verseny döntőjét kedden tartották Budapesten.

A Füredi Fagyizót képviselő Dobó Norbert mindkét fagyija tejes alapú készítmény. A maracujára - más néven passiógyümölcsre - épülő győztes párosítást pekándióval rétegezték, a második legjobbnak talált vaníliafagyit diókrémmel és törökmézzel dobták fel.

"A vaníliafagyiban kicsit klasszikusabb, hagyományosabb ízeket ötvöztünk, a passió-karamell az új vonalat erősíti, modernebb kombináció" - mondta Dobó Norbert az eredményhirdetést követően az MTI-nek. Mint megjegyezte, sok cukrászkönyvet forgat. Télen mindig sokat ötletelnek, tavasszal kísérleteznek, nyáron pedig megvalósítják az új ízeket. Hozzátette: a két fagyi már tavasz óta kóstolható a 2007 óta működő Füredi Fagyizóban.

Az év fagylaltja versenyen két harmadik helyet osztottak ki. Somogyi Renáta a gyenesdiási Bringatanya Fagyizóból zöldcitrom egy csipetnyi mentával elnevezésű művével, illetve Koncz Andrea a gödöllői Sissi Fagyizóból a balzsamecetes Modena kincsével egyaránt bronzérmes lett.

A 2020-as év fagylaltja versenybe 62 alkotást neveztek, az öt régiós elődöntőből tizenhárom készítmény jutott be a keddi budapesti döntőbe.

Kezdetben, több mint húsz évvel ezelőtt egy szűkkörű szakmai verseny volt, majd évről évre fejlesztettük, hogy minél szélesebb körben mutassuk be a hagyományos és kiváló minőségű hazai kézműves fagylaltot. Tavaly Szombathelyen először rendeztük meg fesztivál keretében, több mint nyolcezer érdeklődő mellett. A terv az volt, hogy ezentúl Magyarország nagyvárosaiban tartsuk meg hasonló módon az eseményt. A járvány miatt le kellett mondanunk a május végi versenyt, de úgy döntöttünk, rendhagyó módon, de idén is megszervezzük - mondta Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete ügyvezetője.

A versenyfagylaltok csak természetes alap- és járulékos anyagokkal készülnek, kizárólag saját készítésű öntetekkel, variegátókkal ízesíthetők és díszíthetők.

Erdélyi Balázs, az ipartestület szakmai elnöke arról beszélt, hogy már a régiós elődöntőkben kimondottan jó tapasztalatokat szereztek a fagylaltokról, a döntőbe került tizenhárom alkotás pedig nagyon magas színvonalú versenyben volt egymással. Kiss Zoltán, a zsűri elnöke úgy fogalmazott, hogy a minőségi fagylaltnak híre és jövője is van Magyarországon.

"Most sok volt a meglepetés, számos új összetételű fagyit készítettek a versenyzők, bekerült a repertoárba a törökmézes, a szezámos vagy a balzsamecetes fagylalt is" - tette hozzá Kiss Zoltán.

Az év fagylaltja verseny valamennyi döntőse átvehette a régió kiváló fagylaltja elismerő oklevelet. Megrendezték az alapanyaggyártók, -forgalmazók versenyét is, itt ropogós pisztácia szorbetjével Gácsi Zoltán győzött a nagytarcsai Goodwill Kft. képviseletében.