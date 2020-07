A szexi celebmami hónapok óta gondosan tervezgetett, a legapróbb részletig mindent felügyelt, hogy tökéletes legyen lánya születésnapja. Bár Vivi igyekszik következetesen nevelni gyerekeit, olykor nehezére esik szigorúnak lenni. Mivel az ajándékok mennyiségét nem akarja befolyásolni, egy különleges módszert vezetett be arra, hogy hosszú hetekig tartson a szülinapi meglepetés.

"Nem szeretném elkényeztetni a kislányomat. Próbálok következetes lenni, mert meg kell tanulnia, hogy nem lehet mindent. Ugyanakkor a gyermeki örömtől sem akarom megfosztani. Ezért néhány éve kitaláltam, hogy csak apránként bonthatja ki az ajándékokat: mondjuk, hetente kettőt. Így sokáig megmarad a meglepetés varázsa, és jobban tudja értékelni is őket. Most kapott például egy szuper biciklit és egy elektromos rollert is, amiket persze azonnal kicsomagolt. Maradt azonban még legalább harminc bontatlan csomag, tele Barbie babákkal és játékokkal, amiket csak az elkövetkező hetekben nyithat ki. Tőlem pedig egy anya-lánya utazást kapott: a spanyol Marbellára repülünk, amit már már nagyon izgatottan várunk" – mesélte a HOT! Magazinnak Vivien.

