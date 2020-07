Már akkor elkezdtek keringeni pletykák arról, hogy Friderikusz Sándor fel akarja számolni az összes magyararoszági kötődését, és New Yorkban kezdene új életet, amikor cége irodájának a hirdetésére bukkantak. A 217 négyzetméteres, dupla teraszos tetőtéri lakást először 359 millió forintért próbálták eladni, majd az árat levitték 299 millióra. Ugyan egyelőre még nem adták el, úgy tudni, már van rá komoly érdeklődő.

Most pedig könyvtárától szabadult meg. A birtokában lévő 4000 kötetet a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtárnak adományozta. A könyvek iktatása folyamatban van, az ünnepélyes átadóra augusztus 1-jén kerül sor. "Friderikusz úr nyíregyházi születésűként igazán nemes gesztust tett a könyvtárunk felé. A négyezer-tizenhárom kötet már meg is érkezett hozzánk. Egy nagy teherautó hozta a nyolcvan óriási dobozt. A könyvek katalogizálása már meg is kezdődött, hogy augusztus 1-jére már a polcokon lehessenek" - mondta a Ripostnak Tomasovszki Anita, a könyvtár igazgatója.