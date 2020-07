Istenes László négygyerekes apa, és nemrég megszületett a negyedik unokája is. A Mokka házigazdája már találkozott is a kisbabával.

„Júliusban született Bogi lányom második gyermeke – és egyben az első lányunokám –, Grace Elisabeth. Még most is felfoghatatlan! Nemrég voltunk meglátogatni őket Németországban, nagyon megható élmény volt." – mesélte a csütörtökön megjelenő HOT! magazinnak Istenes, aki azt is elárulja, hogy mi a titka, amitől egyáltalán nem tűnik klasszikus nagypapának.

„Hálás vagyok a genetikámért, és persze sokat is teszek azért, hogy fiatalos maradjak. Mindent mértékkel fogyasztok, és tudok nemet mondani. Gyerekkorom óta sportolok, iszonyatosan erős vagyok fejben. Ha kell, 2-3 napig csak vizet iszom, és tavaly december óta nem eszem húst. Nincs szó ideológiai okokról – egyszerűen elhatároztam. Halat viszont eszem, és azt szoktam mondani, hogy a bacon sem hús" – árulta el a holnapi magazinban a televíziós, aki magánélete számos részletéről lerántja a leplet a lapban.