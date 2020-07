Zoltán futárként dolgozott egy vendéglőben, amikor 2018 nyarán munkahelyére tartott autójával, egy kereszteződésben jobbról érkezett egy nő, aki nem adta meg neki az elsőbbséget. A férfi beleszaladt, majd két oszlopnak ütközött, amik kidőltek.

Zoltán sztrókot kapott a baleset következtében, lebénult a keze, és nem tudott lábra állni. Néhány hónap rehabilitáció után hazaküldték, és kerekesszékbe került. Így a férfi vezetni nem tudott.

„Az egész életem tönkrement a baleset miatt. A nővérem és a sógorom járt ápolni, mert pelenkázni és ágytálazni kellett. Később elveszítettem az albérletemet, majd a barátnőmet is..." – mesélte Zoltán a Ripostnak.

Noha sikerült bekerülnie egy rehabilitációs központba, és több hónap után lábra tudott állni, utána kiderült, hogy térdprotézisre lenne szüksége. Megműtötték, így újra kerekesszékbe került.

„Miután sok helyen dolgoztam, de kevés helyen jelentettek be, ezért nem volt meg a szolgálati időm, így nem kapok rokkantnyugdíjat. A fogyatékossági támogatás 23 ezer forint. Szerencsére a nővérem befogadott, most az ő terhük vagyok. Jelenleg van egy kis helyem, ahol eltölthetem a napot. Tudok enni, ha elém rakják, és segítséggel fürödni is. Bottal képes vagyok pár métert megtenni, de hosszútávon tolókocsiban ülök" – panaszolta Zoltán.

A férfi abba sem tud beletörődni, hogy a vétkes sofőr szabálysértéssel és minimális büntetéssel megúszta, míg az ő élete teljesen tönkrement.