Az ELTE gólyatáborában megvert, megfenyegetett és megerőszakolt egy elsőéves lányt a fotós, akit ezért 9 év szabadságvesztésre ítéltek. Júniusban feltételes szabdságra bocsátották a férfit, de a döntést végül visszavonták. Volt osztálytársa szerint nem is szabad kiengedni: tart attól, hogy megismételné tettét.

Hatalmas felháborodást keltett 2014-ben az, ami az ELTE gólyatáborában történt. A fotós megfenyegetett, megvert és megerőszakolt egy elsőéves lányt, közben fotókat is készített, hogy ezzel zsarolja áldozatát. A férfit akkor a Pécsi Ítélőtábla jogerősen kilenc év szabadságvesztésre ítélte, jelenleg az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tölti büntetését.

A Kecskeméti Törvényszék idén júniusban az elítéltet – kifogástalan magatartására tekintettel – feltételes szabadságra bocsátotta, de a döntés ellen fellebbezett a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetésvégrehajtási ügyésze, végül úgy döntöttek, a bűnismétlés veszélye miatt nem engedhetik ki a férfit.