A hatéves gyerek épp a fűnyíró mögött játszott a fűben, amikor anyja lükvercbe kapcsolta a gépet. Bár a nő érezte, hogy valamin átment, először azt gondolta, csak egy térkővet talált el - írja a Daily Mail.

A kisfiút egyből kórházba vitték, de az orsovok már nem tudták megmenteni a gyerek bal lábát, alsó harmadát amputálták. Szülei teljesen összetörtek a baleset miatt, de Jonah hihetetlen akaraterőről tett tanúbizonyságot. Két hónappal a műtét után már járt a műlábbal.

Édesanyja elmesélte, hogy sírt, amikor látta fia erejét. Azóta a hatéves gyerek már a trambulinon is ugrált a művégtaggal, és testvérével is tud játszani. A szülők hisznek abban, hogy Jonah hamarosan futni is képes lesz.