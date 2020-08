Összekavarták az eredményeket a laborban, ezért napokig koronavírusosan dolgozott a brassói mentőorvos. A megnyugtató hír tudatában hétvégi még ügyeletet is vállalt, és egy beltéri újraélesztésben is részt vett. A helyzetet nehezíti, hogy a férfi hazatért a családjához, és még a szüleit is meglátogatta, bejárt több kórházba, nem beszélve arról, hogy több kollégájával is kapcsolatba került – írja a Főtér.ro