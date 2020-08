Tóth és Dudás Gergő autója a szombati versenyen átszakította a szalagkorlátot, ami a motor és a kerék között az utastérbe fúródott, a jármű ezt követően továbbsodródott, majd egy fának csapódott. Zsolt a helyszínen meghalt, Dudást komolyabb sérülések nélkül, sokkos állapotban szállították kórházba.

Nemcsak a társam, a barátom volt, nem tudom felfogni, hogy nincs többé. Közel álltunk egymáshoz, többször vigyáztam a lányaira, amikor éppen dolga volt. A családja, a kislányai voltak a mindene, amikor pedig felvette az overallt és a sisakot, csak a versenyzés létezett számára. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy minden gyorsan történt, ő az itinert nézte, nem is vehette észre, mi történik. Nagyságát mutatja, hogy a miskolci megemlékezésen a magyar ralisport minden tagja gyújtott egy mécsest érte. Én is ott voltam, és volt egy pillanat, amikor jött egy enyhe fuvallat, és pont az én mécsesemet fújta el... Hiszek benne, ezzel Zsolt jelzett, hogy neki most már minden jó" – nyilatkozta a Blikknek Kőváry Barna, Tóth egykori pilótája.