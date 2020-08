Egy bárban lett felszolgáló Bódi Csabi. Na nem arról van szó, hogy a mikrofont tálcára cserélte a mulatós sztár - legújabb videoklipje kedvéért bújt pincér szerepbe.

A dal címe Gipsy Szerelem, és a mulatós családtól nem megszokott módon popos dalról van szó, amiben a kisebbik Csabi még rappel is.

„Nagyon büszke vagyok a végeredményre, a mai fiatalos, Pop-os stílust és trendet követi. A szöveget szinte teljesen a fiam írta és a hangzásvilágot is ő találta ki, amit Szász M. Attila barátunk kevert véglegesre. Csabi fiam elkezdett a saját lábára állni, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a klip történetét is maga találta ki, az összes helyszínnel, szereplővel ő egyeztetett, nekem már csak egy kész forgatókönyvből kellett dolgoznom, ugyanis ahogy mindig, most is összefogott a család és a klipet én rendeztem Szabó Gábor barátommal közösen. Nagyon nagy élmény volt a fiammal forgatni, ez a második videóklipje, hatalmas öröm számomra látni, hogy milyen sokat fejlődött és tanult az utóbbi időben!" – nyilatkozta Bódi Csabi.