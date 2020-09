Ahogy azt korábban megírtuk, hivatalosan is megérkezett hazánkba is a koronavírus-járvány második hulláma, ami miatt ismét szigorító intézkedéseket kell bevezetnünk. Ennek értelmében a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 nap karanténba kell vonulniuk, vagy 48 órán belül két negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk. Továbbá külföldi állampolgár csak indokolt esetben léphet be az országba. Azt is megtudtuk, hogy egyelőre vásárlási korlátozástól nem kell tartanunk.

Most pedig Szijjártó Péter jelentkezett be egy élő videóban, és elmondta,

"Hogyha a magyar gazdaságot még egyszer le kellene állítani, ha a magyar iskolákat még egyszer be kellene zárni, az azt gondolom, hogy drámai következményekkel járna - mint gazdasági, mint társadalmi szempontból. Sokkal jobb lenne, ha a kialakuló világrendnek a nyertesei közé tartoznánk, és nem a vesztesei közé" - mondta a videójában Szijjártó, aki hozzátette, továbbra is lehetőség van ingázni az országok között azoknak, akik külföldön dolgoznak magyar állampolgárként, arra azonban figyelni kell, hogy 24 órán belül visszatérjenek az országba.