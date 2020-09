Ahogy azt korábban megírtuk, Novozánszki Fanni holttestét több mint két éve keresik, hiába. A lány 2017. november 20-án tűnt el, nem sokkal később a rendőrség arról tájékoztatta a szülőket, hogy minden valószínűség szerint Fanni már nem él. A hatóságok B. Lászlót hallgatták ki az ügyben, ugyanis feltehetőleg ő volt az, aki utoljára látta Fannit élve, őt vádolják a lány meggyilkolásával is.

A vádirat szerint korábban azt feltételezték, hogy az elkövető a Dunába dobta a fiatal nő holttestét, most azonban annak is felmerült a lehetősége, hogy sósavval tüntették el Fanni földi maradványait, ezt pedig a gyanúsított siófoki nyaralójában talált 25 liter sósav alapján merült fel.

"Nem hittem a szememnek, amikor az újságban olvastam, hogy hidrogén-kloridot találtak annak a férfinak a lakásán, aki kiolthatta az életét. Ezt nekem soha senki nem mondta, pedig többször is beszéltem az ügy nyomozójával. Bár én a szívem mélyén a mai napig reménykedem benne, hogy a lányom holtteste egyszer előkerül, és méltó búcsút vehetek majd tőle, a részletek, amiket most megtudtam, még távolabb taszítottak ettől. Nem tudom elképzelni, hogy valakinek ekkora mennyiségű sósav legyen csak úgy, minden cél nélkül a lakásában. Belegondolni is iszonyú: lehet, hogy ezzel a maró anyaggal tüntette el a lányom testét" - mondta Fanni édesanyja a Blikknek, aki egy hetilapból értesült arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztályának legújabb álláspontjáról.