Dobó Ági sokáig várt az eljegyzésre, de mindig biztos volt benne, hogy egyszer megtörténik. A szépségkirálynő már két kisfiút nevel, és egyáltalán nem számított a lánykérésre, amikor az egyik családi összejövetelen a párja térdre ereszkedett előtte, és feltette a nagy kérdést. Ági sírva mondott igent, és belevetette magát a szervezésbe. Különleges dátumot találtak ki Csabával.

"Elég régóta álmodozom az esküvőről. Határozott elképzeléseim vannak arról, hogy mit szeretnék, és méginkább arról, hogy mit nem. Persze a járvány bennünket is bizonytalan helyzetbe sodort, de mivel karácsonyi dátumot választottunk, reménykedem, hogy addigra lecseng a második hullám is, és együtt lehet a család és a baráti társaság ezen a nagy napon. Bármi is lesz, nem akarunk ráfeszülni: szóljon ez az időszak egy hosszúra nyújtott adventi készülődésről. Nem akarok görcsölni, nem akarok menyaszörny lenni" - mesélte a HOT-nak ági.

