Bár a fogyókúrában nagyon sok minden az étkezésen múlik, a mozgás is elengedhetetlen része a diétának, sőt, ha már elértük az ideális súlyt, akkor is a napi rutin részének kell lennie a sportnak. Ezek mellett alakformáló kezeléseket is igénybe vehetünk, de fontos, hogy az egészséges életmódból ne engedjünk.