A kislány haláláról Kiss Kató látó osztott meg hátborzongató részleteket. Az ország egyik vezető médiuma egy előadáson találkozott Niki édesanyjával, Edittel, és amikor az édesanya megkérdezte Katótól, mi történt Nikivel, megjelent mellette a kislány.

Útközben a fejemben végig Santana Europa című dala szólt, és láttam magam előtt egy műbőr tokos rádiót, egy szobát, és rögtön tudtam, hogy ott történt a gyilkosság, és ez a dal szólt közben" – kezdte a médium, aki azt mondja, Niki kereste meg őt, hogy elmesélje, hogy ölték meg.

„Niki ismerte a gyilkosát, mert a nevén szólította a kislányt, amikor felvette a kocsijával. Az István nevű férfi akkoriban 30-40 éves lehetett, egyedül élt a Csabai úti emlékhelytől 7-8 percre, egy K betűvel kezdődő nevű utcában, krémszínű Škoda favorit kocsival járt, és iskolához vagy ilyen tevékenységhez köthető foglalkozása volt. Szörnyű dolgokat művelt Nikivel, amikor pedig a kislány menekült volna, egy párnával megfojtotta" – sorolta a látó, aki azt is tudni véli, hogy a házat a tettes azóta eladta.

„A férfi ma is él, egy családi házban, ahol állatokat tart. Szörnyű kimondani, de nem Niki volt az első áldozata, ha a többiekkel nem is jutott el a gyilkosságig. Biztos vagyok abban, hogy ma is él olyan, akkori gyerek, akit a gyilkos szintén bántott. Mint ahogyan azt is érzem, hogy így vagy úgy, de megtalálják a férfit" – szögezte le Kató.