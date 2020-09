Gáspár Sándor néhány hónapja a Balatonon él, ám folyamatosan ingázik. A baráti társasága és a családja biztos pontot jelentenek a számára, bármelyik városban is legyen éppen.

„Gyakran jönnek hozzám vendégek, sok barátom van, és a lányom, Kata is gyakran meglátogat. Az elmúlt időszak mindannyiunknak nehéz volt: apaként megpróbálom mindig megnyugtatni a gyerekeimet, mi minden problémát meg tudunk beszélni. Nálunk nincsenek tabuk. Most, hogy felnőttek, sokkal barátibb a viszonyunk mint valaha volt. Gyerekkorukban szigorúbb voltam velük, idegbajt kaptam, amikor az iskola nem úgy ment, ahogy kellett volna. Szerencsére mostanra ezek a feszültségek már elmúltak, és hagyom, hogy a saját életüket éljék. Nagyon büszke vagyok rájuk" – mesélte a holnap megkjelenő HOT! Magazinban Gáspár Sándor.

A magazinból az is kiderül, hogy miért éppen Alsóörsön telepedett le, és arról is mesél a művész, miről kellett lemondania az utóbbi időben.

