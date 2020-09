VV Bécire rájár a rúd: nemrég kiderült, hogy komoly betegséggel küzd, ízületi fájdalmai miatt már lábra állni is alig tud. Most pedig kirabolták. Feltörték az egykori reality-sztár autóját és ellopták belőle övtáskáját, amelyben minden irata benne volt, a fegyverviselési engedélye is.

"Felfoghatatlan ez az egész! Tisztán emlékszem, hogy lezártam az autót, és ez az utcai kamera felvételein is látszik. Ha nem is zártam volna le, két perc után automatikusan magától bezáródtak volna az ajtók. Gyanítom, valami speckó műszerrel törhették fel, ráadásul nem is órákra hagytam ott a kocsit. Úgy érzem, el vagyok átkozva, de bízok abban, hogy legalább az irataim előkerülnek, nagy tortúrával jár újracsináltatni mindent. Jutalmat is felajánlottam annak, aki visszaszolgáltatja a fontos dolgaimat, beleértve a jogsimat is" - mondta a Blikknek. Azt is elárulta, miért volt fegyverviselési engedélye.

"Az elővigyázatosság miatt kértem az engedélyt egy riasztófegyverre két évvel ezelőtt, mert a koncertjeimet követően esténként sokszor keveredtem balhéba."