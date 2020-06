VV Béci három és fél éve küzd a borzalmas ízületi fájdalmaival. A betegség mostanra olyannyira komolyra fordult, hogy már a mindennapjait is megnehezíti, dolgozni, de még lábra állni is alig tud, így átmenetileg a családbővítésről is le kellett mondaniuk párjával.