A férfi gyermeke és felesége miatt érkezett az Országos Kardiológiai Intézetbe, ahova a szabályokat nem betartva maszk nélkül érkezett és mikor erre felhívta a figyelmét a portás, dühében lefejelte őt.

A Mokkában az Országos Kardiológiai Intézet igazgatója, Dr. Andréka Péter nyilatkozott.

"Igazából nem is az a lényeg, ami most nálunk történt, hanem az, ami mögötte van. Hogy az emberek türelmüket vesztették és indulatossá válnak. Vannak rendelkezések, minden olyan rendelkezés, ami a betegek, a dolgozók védelmét szolgálja valamilyen szinten egy korlátozó rendelkezés. Az első hullámban ezzel nem volt problémánk, de most a második hullámban azt vesszük észre, hogy az emberek egy része sajnos türelmét vesztette."