1980. december 8-án, közel negyven éve történt, hogy a híres énekes-zenészt, John Lennont New York-i lakása előtt lelőtte egyik rajongója. Most az elkövető szabadlábra helyezését kérte.

A Beatles frontemberét, John Lennont, aki már életében is ikon volt, Mark David Chapman ölte meg. Az esetről hamarosan dokumentumfilm is készül, amiben a gyilkos is megszólal.

A most 65 éves Chapman tizennegyedik alakalommal kérte a szabadlábra helyezését, amit a bíróság most is visszautasított. A meghallgatáson készült jegyzőköny bizonyos részei azonban kiszivárogtak.

Ebben többek között az elkövető Lennon özvegyétől, Yoko Onótól is bocsánatot kér: