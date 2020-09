A Love Bistro sztárja, Horváth Gréta mindig magabiztos, ám ő is sokáig kereste önmagát, és az évek alatt az önbizalma is sokat változott.

"Amikor a fiammal, Filippel egyedül maradtam, nehéz időszakon mentem keresztül. Aztán ahogy megismertem Dávidot, egyre kerekebb lett az életem. Korábban az önbizalomhiány miatt néha előkerült a féltékenység, de ma már egyáltalán nincs jelen a kapcsolatunkban. Sokakat meglep, de mi külön kasszán vagyunk, ehhez ragaszkodtam. Szeretnék megállni a saját lábamon, mert az élet megtanított arra, hogy a legnehezebb pillanatokban is boldoguljak egyedül. Most azonban boldog vagyok, teljes az életem. Van mellettem egy társ, akivel maximálisan kiegészítjük egymást, gyakran csipkelődünk, de teljes mértékben megbízunk a másikban. Ő az az ember, akivel el tudom képzelni az életemet és azt, hogy együtt öregedjünk meg. Mindketten szentimentálisak is vagyunk: kiskutyákon és idős házaspárokon bármikor elsírjuk magunkat!" - mesélte a holnap megjelenő HOT! Magazinban Gréta.

De vajon a konyhában hogyan alkotnak egy csapatot, miben tudja támogatni Dávid a szerelmét? A holnap megjelenő HOT!-ból kiderül!