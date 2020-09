Hamarosan bíróság elé áll a világhírű zenész, Ed Sheeran: azzal vádolják, hogy ellopta Marvin Gaye Let's Get It On című számának több elemét is.

A perben azzal vádolják a zenészt, Ed Sheerant, hogy Thinking Out Loud című slágerében több dallamot, a harmóniát és a ritmikai elemeket is kiemelte Marvin Gaye számából.

Let's Get It On című számot Gaye együtt írta Ed Townsenddel, akinek a családja 2016-ban pert indított Ed Sheeran és a Sony/Atlantic kiadó ellen a szerzői jogok megsértése miatt - írja az ABC7.

A per indításakor Ed Sheeran válaszolt az őt ért vádakra azzal, hogy szerinte a Lets Get It On című szám akkordmenetei és dobmintái egyszerűek, közönségesek és mindenki számára elérhetőek.

Ed Townsend azt szeretné elérni, hogy Ed Sheeran dala alatt az ő nevét is tüntessék fel, illetve a dal 2014-es kiadása óta beérkezett bevételek egy részét megkapja.

A tárgyalásra november 9-én kerül sor.