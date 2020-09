Müller Cecília azt mondta, hogy továbbra is járványügyi készültség áll fenn nem csupán Magyarországon, de az egész világon.

Változatlanul nagyon kell figyelni az alapvető higiénés rendszabályok betartására - figyelmeztetett az országos tisztifőorvos, köszönetet mondva a lakosságnak, amiért felismeri ennek a jelentőségét.

Közölte: sokszor tapasztalják, hogy az emberek egymást is emlékeztetik a teendőkre.

Ez fontos, mert ahogyan az első hullám idején, úgy most is csak együttes erővel lehet megküzdeni a járvánnyal - jelentette ki Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy csak a címkéje révén bizonyítottan engedélyezett fertőtlenítőszereket használjanak az emberek, a kézmosások 20-30 másodpercig tartsanak, azok során különösen kell figyelni az ujjbegyek, az ujjközök és a hüvelykujj tisztítására.



Az újonnan felfedezett fertőzöttek jellemzően a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, de a súlyos lefolyású megbetegedés elsősorban az időseket, krónikus betegségben szenvedőket érinti - tette hozzá.

Hangsúlyozta: a járványügyi adatok azt mutatják, hogy a fertőzöttek számának növekedésével a kórházakban is nő az ápoltak száma, négy-öt hét múlva a halálozások száma is emelkedhet.

"Ezt szeretnénk megakadályozni, megelőzni, ezért nagyobb a felelősségünk, mit valaha is volt" - jelentette ki a tisztifőorvos.

Müller Cecília kitért arra, hogy a járvány kezdete óta 668 553 PCR-tesztet végeztek el, a laborvizsgálatok száma emelkedik, ki tudják elégíteni a napi szükségleteket.

Megjegyezte, a vizsgálatot a gyanús esetekben és akkor kell elvégezni, ha a járványügyi hatóság előírja.

Alig van már térítéses vizsgálatkérés, mert a külföldről hazatérők, akik ezt a saját költségükön szeretnék elvégeztetni, kevesebben vannak, mint korábban - közölte.

Mint mondta, a PCR-tesztek önköltségi ára "szűkre szabott", tartalmazza többek között a Nemzeti Népegészségügyi Központ által előállított "táptalajnak" a költségét. A táptalaj azt a célt szolgálja, hogy a vírus életképes maradjon a levételtől a laborba érkezésig. Müller Cecília hozzátette: tulajdonképpen ebből mutatják ki a vírust a vizsgálat során. Elmondása szerint a PCR-teszt ára tartalmazza a mintavételi cső, pálca árát is.

Az országos tisztifőorvos elmondta: két fázisban történik a vizsgálat, különböző eszközökkel, gépekkel. Az első fázisban kivonják az örökítőanyagot a mintából, a másodikban pedig a kivont "pici nukleinsav-darab" szaporítása történik a kimutatás érdekében. Ehhez különböző eszközöket vesznek igénybe, például szűrőket, de a teszt árában benne van a felhasznált energia, a rezsiköltség és a laboratóriumi személyzet költsége is. Müller Cecília hangsúlyozta: a betegség detektálása, diagnózisa szempontjából végzett PCR-tesztek ingyenesek.

Ha valaki úgy érzi, hogy nála fennállnak a betegség tünetei, egyértelmű az eljárásrend: szól a háziorvosának, és a mentőszolgálat segítségével az otthonában kerül sor mintavételre - mondta el.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy kijelölték azon egészségügyi intézményeket, ahol a fertőzésgyanús embereket ellátják, ezek jellemzően a megyei kórházak infektológiai osztályai. A középsúlyos és súlyos betegeket 29 intézmény kezeli, ezekből tíz van Budapesten.

Müller Cecília hangoztatta, hogy a készültség állapotában van az ország, az egyészségügyi dolgozók és az eszköztár vonatkozásában koncentrált intézkedésekre, védekezésre van szükség, hogy a betegek a megfelelő ellátást a megfelelő helyen kapják meg.

A tisztifőorvos megköszönte az egészségügyi dolgozók helytállását. Rámutatott, hogy kiemelkedően teljesítettek az első hullám idején, és most további teher nehezedik rájuk.

Forrás: MTI