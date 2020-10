Korábban azért cikkeztek mindenhol Dwayne Johnsról, ugyanis ő is és a családja is megfertőződött a koronavírussal. Eleinte a család és a rajongók is aggódtak, de miután egyiküknél sem jelentkeztek veszélyes tünetek, így csillapodtak a kedélyek is. A sztár még egy videót is közzétett a rajongóinak, melyben részleteket mesél.

Most pedig egy régi fotóval örvendeztette meg a követőket: megmutatta, hogy nézett ki 20 éves korában. Egészen furcsa érzés újból hajjal látni.