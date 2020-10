Gesztesi Károly budakalászi házát nyár óta árulják, az ingatlant 210 millió forintért hirdette meg az elhunyt művész családja. A villát a mai napig nem tudták eladni, ezért a család jelentősen csökkentett az áron. A Ripostnak az ingatlanos a következőket nyilatkozta:

"Most készülök csökkentei az árat, az új irányár 189 millió lesz, 21 millióval kevesebb, az eredetinél. Eddig ugyanis sajnos nem kelt el az ingatlan, üresen áll."

A lap azt is észrevette, hogy a hirdetést is átfogalmazták, már arra is van lehetőség, hogy két külön lakásként tekintsék meg az érdeklődők az ingatlant.

Ingatlanszakértők szerint egyetlen dolog biztos most az ingatlanpiacon, és az a bizonytalanság. Az adásvételek száma 60-70 százalékkal csökkent a koronavírus miatt.