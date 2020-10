Polgár Tündét a fia és a férje is alaposan átverte korábban, ezért úgy döntött, visszaadja nekik. Tünde férjének, Árpádnak egyáltalán nem tetszenek a műnők, ezért azt találta ki, hogy elhiteti, feltöltette a fenekét és az ajkait. A megdöbbent férj nem válogatta meg a szavait, mikor meglátta feleségét.

"Megőrültél? Hogy nézel ki? A popsi nem olyan vészes, de kurva nagy! A szád szörnyű! Úgy nézel ki mint egy büdös k*rva. Normális vagy?" - kiabálta Árpád kikerekedett szemekkel. Az esetről természetesen videó is készült, amit Polgár Tünde meg is osztott közösségi oldalán.